A variante indiana da covid-19 foi oficialmente detectada em 53 territórios, sendo 49 países, incluindo o Brasil, e quatro territórios ultramarinos, de acordo com um relatório da OMS (Organização Mundial de Saúde) publicado nesta quarta-feira (26) – veja a lista ao final da reportagem.

No entanto, a maior autoridade mundial em saúde recebeu informações de fontes não oficiais, indicando que a variante B.1.617 foi encontrada em sete outros territórios, de acordo com dados epidemiológicos semanais atualizados, elevando o número para 60.

De acordo com o relatório, a variante B.1.617 demonstrou ser mais contagiosa, enquanto o grau de gravidade e o risco de infecção são investigados.

No Brasil, a variante indiana foi identificada no Maranhão na última quinta-feira (20) . Ela foi identificada em um paciente indiano, de 54 anos, que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís na semana passada.

Ele é um dos 24 tripulantes do navio MV Shandong da ZHI, cujas amostras de sangue foram enviadas ao IEC (Instituto Evandro Chagas), em Belém, no Pará, para a realização de sequenciamento genômico. Amostras de sangue de seis tripulantes foram encaminhadas para o instituto e todas foram confirmadas como cepas indianas.

O homem apresentou piora e precisou ser intubado. “Quanto ao único tripulante internado em Unidade de Terapia Intensiva no hospital da rede privada, em São Luís, o último boletim confirma que permanece com quadro clínico grave”, informo a Secretaria de Estado da Saúde em nota.

Três tripulantes do navio chegaram a ser internados com sintomas da covid-19, mas dois tiveram alta no dia 18 e retornaram à embarcação.

Além do Maranhão, a variante pode ter se espalhado para o Ceará e para o Pará. Os casos suspeitos estão em observação.