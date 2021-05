O surgimento de novos bairros no município de Cacoal aumentou a demandas relacionada a expansão da rede de fornecimento de energia elétrica. Há anos, os moradores vinham reivindicando das autoridades soluções para colocar fim as dificuldades que enfrentavam com a precariedade da rede de energia elétrica.

Os constantes problemas na rede de energia vinham causando sérios prejuízos, devido a queima de eletrodomésticos. Desde que tomou conhecimento, o deputado Cirone Deiró (PODE) trabalhou para atender à reivindicação dos moradores de vários bairros da Capital do Café e também da instalação da rede trifásica da rodovia do Café até a escola municipal Presidente Médici da linha 10.

De acordo com o deputado, a instalação da rede elétrica de qualidade e também do posteamento deve seguir o acelerado processo de desenvolvimento do município para assegurar o acesso à energia elétrica de qualidade a todos os moradores.

Segundo ele, as reivindicações dos moradores foram apresentadas ao diretor presidente da Energisa, engenheiro André Luís Cabral Theobald que reconheceu a importância de atender à reivindicação apresentada. “Agradeço ao presidente da Energisa André Luís por atender tão prontamente as reivindicações dos moradores que esperavam por esse benefício há muitos anos. A energia de qualidade é essencial para o bem estar das pessoas”, afirmou.

Entre os bairros contemplados estão os bairros, Águia, Canelinha 1,2 e 3 que foram atendidos com a instalação do posteamento e rede elétrica. Além do posteamento e instalação da rede baixa, ligando o bairro Limoeiro ao bairro Vitória, incluindo a primeira rua do bairro Vitória.

Cirone Deiró também trabalhou pela instalação de cerca de dois quilômetros de postes e rede baixa entre o bairro Alpha Park e o bairro São Marcos. O posteamento e a instalação da rede de energia no Bairro Areal na BR 364, próximo a antiga Lavrama, também é resultado do trabalho do parlamentar.

Reivindicação dos moradores da rua Florianópolis, até o bairro Santo Antônio, atrás da Polícia Militar, foi atendida com a instalação de postes e rede baixa. Cirone Deiró também conseguiu que a Energisa instalasse a rede trifásica da rodovia do Café até a escola municipal Presidente Médici da linha 10. Essa era uma reivindicação dos pais e professores para viabilizar a instalação dos aparelhos de ar condicionados. A iniciativa do deputado colocou fim aos transtornos que aquela comunidade escolar vinha atravessando por falta de energia, situação que deixava as crianças sem ar condicionado.