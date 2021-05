Na tarde desta quinta-feira, 27, o corpo de um jovem foi localizado dentro do rio Pirarara na rua N, Bairro Village do Sol.

De acordo com informações, uma jovem menor de idade, estava passando pelo local, quando resolveu sentar-se em uma pedra, momento esse que ela avistou um corpo boiando enrolado por lenções dentro do rio, assustada ela correu em direção a populares relatando a situação, rapidamente a Polícia Militar foi acionada e esteve no local onde constatou a veracidade dos fatos.