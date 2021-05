Luciene Aparecida Novais, de 45 anos, professora de inglês do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) foi encontrada morta em sua casa na Rua Norueguês, no bairro Cruzeiro do Sul, em Colorado do Oeste.

As primeiras informações dão conta que a professora morava sozinha e o corpo já está em estado avançado de putrefação.

Uma vizinha contou a polícia que na última segunda-feira, 24, Luciene havia pedido um remédio para ela e disse que iria para Vilhena, depois não foi mais vista, e nesta quinta-feira, 28, a vizinha sentiu um mau cheiro saindo da casa e chamou a Polícia Militar (PM), que entrou no imóvel e encontrou a professora morta.

A PM isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) e depois da perícia o corpo será liberado para funerária Center Pax fazer remoção.