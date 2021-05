Na madrugada desta sexta-feira, 28, R.C.S., de 22 anos, teve sua casa invadida por um bandido armado com revólver, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, R., estava em sua residência na Rua Pará, no bairro Industrial Parque Novo Tempo (setor 19), quando ouviu barulhos nos fundos do imóvel e ao sair para verificar se deparou com um homem arrombando a porta.

O bandido que estava armado com um revolver rendeu R., sua esposa e seu filho, em seguida os levou para o banheiro e os trancou.

Após algum tempo, R., não ouviu mais barulhos na residência e gritou por socorro, mas não obteve nenhuma resposta e com muito esforço conseguiu abrir a porta do banheiro.

O ladrão revirou todo o imóvel e levou uma TV de 50 polegadas da marca AOC e um aparelho celular de marca LG K10.

A Polícia Militar foi chamada, fez buscas pela região, mas não localizou nenhum, suspeito.

O caso foi registrado na Unisp, para ser investigado pela Polícia Civil.