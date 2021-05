O governador de Rondônia esteve na manhã deste sábado, 29, na cidade da região do Vale do Jamari, ocasião em que prestigiou a inauguração da empresa Agro Boa Esperança, investimento do setor privado orçado em R$ 3 milhões.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou a cerimônia e do pronunciamento de Marcos Rocha (sem partido) extraiu como informações mais importantes o compromisso firmado com as autoridades de Alto Paraíso em dar início às obras de construção de ponte sobre o Rio Jamari no máximo em 90 dias, livrando a comunidade de fazer a travessia por balsa para chegar a BR-364, além de colocar o DER na próxima semana para fazer uma operação tapa-buracos na estrada que liga a cidade até a balsa.

Em âmbito estadual, Rocha destacou a disponibilidade de recursos da ordem de R$ 826 milhões para pavimentação urbana nos 52 municípios do Estado, recursos advindo de enxugamento de despesas e devolução de verbas da Assembleia Legislativa. A partir dos próximos dias as prefeituras deverão encaminhar projetos para captação dos recursos.

O governador também da abertura de linhas de crédito a micro empreendedores e pessoas físicas para minimizar o impacto da pandemia sobre o setor econômico, particularmente entre os pequenos negócios e os informais, com juros muito inferiores aos praticados no mercado. O programa de microcrédito será feito em parceria com as prefeituras.

REELEIÇÃO

Rocha também falou de forma tangencial sobre política, dizendo que ainda não se decidiu se vai ou não concorrer à reeleição. “Não estou desesperado com isso”, observa.

Ele também destacou que não se incomoda com críticas, “nem mentiras que dizem sobre minha pessoa e meu governo”, defendeu uma conduta geral de “amor ao próximo” e conclamou os presentes a agir de forma a não denegrir o Estado de Rondônia.

INVESTIMENTOS NA SAÚDE

Ele ainda falou de investimentos feitos na área de saúde neste momento de pandemia, garantindo que enquanto outros Estados construíram hospitais de lona aqui em Rondônia está sendo erguido um complexo hospitalar moderno e gigantesco, com mais de 350 leitos e equipado com instrumentos de tecnologia de ponta.

No discurso, Marcos também parabenizou a Agro Boa Esperança pelo investimento, e garantiu que seu governo trabalha no sentido de não atrapalhar o setor produtivo e, na medida do possível, contribuir fazendo a parte que lhe cabe, que é cuidando das estradas e dando suporte de Estado às demandas da área.

CPI DA COVID

Como o governador não falou sobre sua convocação na CPI da Covid e nem abordou o ingresso de ação no STF para obter salvo-conduto a fim de não atender ao requerimento, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com a assessoria de comunicação de Rocha a respeito do assunto.

A informação dada é que ele ainda não foi comunicado oficialmente da convocação, portanto não tem nada a manifestar no momento, e que os profissionais de imprensa do governo não foram avisados ainda sobre a ação no Supremo.