Poucas horas após a Copa América de 2021 ser suspensa, ela já foi confirmada novamente.

O torneio, que inicialmente seria disputado em Colômbia e Argentina, e depois apenas na Argentina, agora será jogado no Brasil.

“A CONMEBOL Copa América 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente!”, postou a conta oficial da entidade no Twitter.

No domingo, a confederação sul-americana informou que, diante da pandemia do novo coronavírus, a Argentina não poderia receber o tradicional torneio de seleções. Na semana passada, a Colômbia já havia deixado de ser uma das sedes, mas em razão dos problemas sociais.

Diante da impossibilidade dos países, a Conmebol garantia que procuraria uma solução, encontrada nesta segunda.

Pesou a favor do Brasil a expertise da organização da última Copa América, em 2019 (vencida pela seleção). Além disso, outro argumento utilizado foi o fato do país ter mais estádios em boas condições para os jogos das equipes nacionais sul-americanas.

Conmebol agradece o Brasil

Pouco tempo após a oficialização do torneio, a Conmebol voltou a se manifestar, agradecendo o presidente Jair Bolsonaro e a CBF por “abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo”. O fato do Brasil ter aceitado receber a competição tem sido bastante criticado nas redes sociais.