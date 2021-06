Antônio Marcelo de Oliveira, o popular Marcelo “Boca”, como é conhecido, reassumiu, nesta terça-feira, 1, a titularidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) em Vilhena.

Ele esteve afastado de suas funções desde 22 de março após acusações, através de um áudio compartilhado em grupos de WhatsApp, de cobrança de propina e assédio sexual contra servidoras na Semosp.

Através de sua assessoria de imprensa, “Boca” disse ao Extra de Rondônia que, na oportunidade, o prefeito Eduardo Japonês (PV) suspendeu a portaria de nomeação e determinou abertura de procedimento investigatório, mas não houve nenhuma denúncia formal.

“Estou tranquilo com relação ao áudio que teria insinuado várias acusações contra mim, pois não tenho nada a temer. Tenho dedicado a maior parte do meu tempo aos trabalhos referentes ao município de Vilhena. Estou retornando a esta secretaria com o único objetivo: servir à população, independente de bandeira política. Vou continuar na mesma linha que sempre trilhei, respeitando nossos servidores e colaborando com a gestão do prefeito Eduardo Japonês”, esclareceu.

O até então secretário, Carlos Schramm, o popular Kalú, ficará como adjunto na pasta.

Nesta terça-feira, durante a sessão ordinária na Câmara, o vereador Pedrinho Sanches deu as boas-vidas ao secretário.