Ao lado do prefeito Adailton Fúria, Cirone Deiró participou do ato de assinatura da ordem de serviço para a construção galeria de concreto tripla, sobre o rio Tamarupá, ligando os bairros Parque Alvorada e Jardim Itália II no Anel Vário em Cacoal.

Os recursos para a execução da obra que somam mais de R$ 500 mil foram liberados pelo deputado junto ao governador Marcos Rocha e atende a uma antiga reivindicação dos moradores da localidade. A execução das obras, além de beneficiar moradores, alunos da escola municipal Rodolfo Luchtenberg, localizada no parque Alvorada, vai melhorar o acesso dos servidores e usuários do Hospital Regional e de Campanha, localizado nas proximidades.

Os recursos para as obras de infraestrutura fazem parte do trabalho que o deputado Cirone Deiró vem realizando em parceria com o governador Marcos Rocha. Além da construção da galeria de concreto sobre o rio Tamarupá no Anel Viário, e obras de asfaltamento em diversos bairros, já estão na conta da prefeitura R$ 2.485.991,42 para a execução das obras de macro drenagem na Avenida Uirapuru, e também os recursos para a execução das obras de reforma e ampliação da rodoviária intermunicipal.

Cirone destacou ainda o empenho do prefeito Adaiton Fúria em dar celeridade nos processos de licitações e contratações das obras. “Tenho acompanhado o trabalho do prefeito, e sua equipe na formalização dos projetos para a contratação dessas obras”, destacou.

A construção da nova galeria de concreto tripla terá 23 metros de comprimento e nove metros de largura com “mão dupla”. Durante o ato de assinatura da ordem serviço autorizando o início das obras, que contou com a presença dos vereadores Edmar Kapiche e Zivan Almeida, e do vice-prefeito Cássio Góis, o prefeito Adailton Fúria assumiu o compromisso de pavimentar o restante do trecho do Anel Viário.