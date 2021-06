Para celebrar o dia de “Corpus Christi” a comunidade católica de Vilhena realizará em todas as igrejas sua tradicional missa de adoração na quarta-feira 02, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo nas redes sociais e respeitando a capacidade máxima de 30%.

Na quinta-feira 03, o culto nas comunidades acontece ás 08h. Já as 16h será realizado a carreata nos setores São José com saída da igreja Nossa Senhora Aparecida e chegada na Nossa Senhora Auxiliadora, e no setor Santo Antônio com a saída da Santa Lúcia Filippini á Santissima Trindade, ambas celebrações se encerram com a benção dos automóveis.