Na terça feira 01, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) esteve em Ariquemes e demais lugares do Vale do Jamari. Em suas visitas, o parlamentar ouviu as principais demandas sociais de lideranças, empresários, políticos e amigos da região, além de fiscalizar obras e serviços provenientes de suas emendas e fortalecer seus laços políticos.

Acompanhado do empresário Ezequiel da Paulista, participou de uma reunião com o Fernando Vilas, presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes.

Durante o encontro, o deputado assegurou que estará encaminhando para Prefeitura de Ariquemes ainda este ano o valor de aproximadamente de R$ 15 milhões para ser investido em saúde, esporte e infraestrutura do município, além de destacar sua parceria com o presidente Jair Bolsonaro, e garantir que em breve deverá anunciar novidades para região do Vale do Jamari.

O parlamentar esteve também visitando o município de Cacaulândia, sendo recepcionado pelo prefeito Daniel Marcelino, o vice João Caetano e os vereadores Karina Vilela e Naidon Pereira companheiros de partido do deputado.

Na ocasião, o deputado destacou os recursos que têm empenhado no município de Cacaulândia e anunciou a destinação de mais R$ 100 mil junto a Secretaria de Assistência Social para atender as famílias em vulnerabilidade.

Dando seguimento em sua agenda, Coronel Chrisóstomo se reuniu com o pioneiro e membro do diretório do PSL Odomir Gava, o coordenador do gabinete do deputado no Vale do Jamari Rubens Valentim e os empresários Ezequiel Paulista da Pneus Paulista, Paulo da Farmácia e o Professor Valdívio da cidade de Buritis.

Já em Alto Paraíso, o parlamentar acompanhou a sessão da Câmara de Vereadores presidida pelo vereador Edmilson Facundo (PSL), que teve a presença do prefeito João Pavan.

Convidado a discursar, o deputado falou do trabalho que vêm fazendo em Brasília e da busca por melhorias nos ministérios para os municípios de Rondônia. No decorrer desta semana, o parlamentar segue com as visitas em outros municípios do Estado.