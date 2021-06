O Grêmio deu um importante passo rumo às oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar, na tarde desta quarta-feira (2) em Porto Alegre, o Brasiliense na partida de ida da terceira fase da competição. Com este resultado, o time gaúcho só perde a vaga na partida da próxima quinta-feira (10), programada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, se for superado pelo Jacaré por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols do Brasiliense leva o confronto à disputa de pênaltis.

Mesmo com uma extensa lista de desfalques, computando 10 ausências por infecção pelo novo coronavírus (covid-19), dois jogadores convocados para a seleção olímpica, um para a seleção chilena e outros três integrantes do plantel com outros problemas, o Grêmio não teve maiores dificuldades para confirmar a vantagem.

Mesmo sem forçar o ritmo, as melhores oportunidades foram do Tricolor na primeira etapa. Assim, aos 43 minutos, o centroavante Ricardinho aproveitou uma sobra na área após tabela entre Jhonata Robert e Jean Pyerre para mandar para o fundo das redes.

No segundo tempo, logo aos três minutos, o meia Jean Pyerre marcou o segundo. O lance começou em uma falha do goleiro Sucuri, do Brasiliense, que saiu jogando errado no tiro de meta. O atacante Ricardinho dominou, mas acabou perdendo a bola para o zagueiro. Na volta, ele dividiu com o adversário e achou Jean Pyerre, que apenas rolou para o gol vazio.

Na sequência, aos 15 minutos, o Jacaré teve uma chance incrível, quando o atacante Zé Love fez bela jogada dentro da área e achou Luquinhas, que cruzou. Porém, o lateral Cortez cortou quase embaixo do gol para afastar o perigo. Depois, o jogo seguiu sem maiores novidades. O domínio se manteve total do lado dos gaúchos, que continuaram perdendo gols. Mas o placar não foi mais alterado.

O próximo compromisso do Tricolor é no domingo (6), quando enfrenta o Santa Cruz em Porto Alegre pela decisão da Recopa Gaúcha. Enquanto isso, o Brasiliense estreia na fase de grupos da Série D, contra o Goianésia, no Serejão, no sábado (5).