A Polícia Civil de Vilhena já está investigando as causas que poderiam ter dado início ao fogo no imóvel que matou Alberto da Silva Pires, de apenas três anos de idade, na manhã desta quarta-feira, 2, na Rua 1205, no setor 12, em Vilhena. Leia (AQUI).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o pai da vítima contou à polícia que estava na parte da frente da casa com a esposa, quando ouviu gritos do garoto, o menino com medo teria corrido para o quarto, onde as chamas teriam se alastraram rapidamente.

Ainda segundo o pai, ele e a mãe tentaram chegar no quarto para salvar a criança, mas as chamas estavam altas e a mãe teria sofrido queimaduras graves.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a criança já estava sem vida. A mãe foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde está sob cuidados médicos.

Contudo, o pai relata que o menino estaria brincando com um isqueiro e possivelmente ateou fogo no sofá.

Entretanto, outras versões do caso são contadas por populares, no qual serão checadas pela Polícia Civil e juntamente com a perícia esclarecer de fato o que causou o incêndio e consequentemente a morte da criança.