De acordo com a portaria nº 372, publicada nesta última segunda-feira 28, a declaração de rebanhos ao serviço veterinário oficial, referente a primeira etapa do ano de 2021, está prorrogada. O prazo final agora para fazer a declaração de rebanhos junto à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron), vai até o dia 18 de junho.

A recomendação é para que o produtor não deixe para última hora e vale salientar que a campanha é voltada aos criadores de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos (animais suscetíveis à Febre Aftosa), equídeos e aves. “A declaração é fundamental. Através dela, a Idaron cria bases concretas para desenvolver ações estratégicas direcionadas ao efetivo controle sanitário e monitoramento dos rebanhos, garantindo assim medidas de prevenção a focos de doenças e a saúde, tanto dos animais quanto do consumidor”, informa o presidente da Idaron, o médico veterinário Júlio Cesar Rocha Peres. A declaração pode ser feita pela internet, no site da Idaron (www.idaron.ro.gov.br), por telefone e também pode ser enviada por e-mail ou WhatsApp (da unidade de cadasto da propriedade do declarante). Pela internet, quem já cadastrou senha para a emissão de ‘e-GTA’ (Guia de Trânsito Animal Online) pode usar a mesma senha para fazer a declaração dos rebanhos. Quem ainda não efetivou login e senha para acesso ao sistema da Idaron, basta entrar no site da agência, pelo computador ou celular, e cadastrar a senha. “A medida ainda busca minimizar os riscos de exposição do servidor e do pecuarista ao coronavírus. Então, para que não haja correria nem aglomeração de pessoas nas unidades, o governo entendeu por bem estender o prazo para que todos os criadores de animais possam ter tempo de fazer a declaração remotamente, por telefone ou pela internet”, destacou Júlio Cesar.