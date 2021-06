Acidente envolvendo um carro e uma carreta aconteceu na tarde desta quarta-feira, 2, na BR-364, próximo ao rio Piracolino, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que o motorista de um carro Chevrolet Prisma de cor prata, trafegava pela BR-364, sentido Vilhena, quando ainda apor motivos desconhecidos bateu contra a carreta, no qual o condutor seguia sentido Porto Velho.

No choque, as três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos e foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

O trânsito está interrompido temporariamente nos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

Informação extraoficial dá conta que a vítimas não correm risco de morte.