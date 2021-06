Um homem identificado por Thalisson Henrique, de 19 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira, 3, com um tiro no peito, numa casa localizada na Rua 805, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que é apenado e usa tornozeleira eletrônica, estava no imóvel com mais algumas pessoas, quando foi atingido pelo disparo.

Uma mulher confessou aos policiais que cometeu o crime, mas o disparo que a primeira vista acertou o coração da vítima, segundo ela, foi acidental.

Contudo, a arma do crime ainda não foi localizada. No local também a polícia encontrou papelotes de drogas. A Policia Militar isolou o local para a perícia, depois o corpo será liberado para a funerária de plantão fazer a remoção.

Agentes da Polícia Civil também estão no local e já investigam o caso.