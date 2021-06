Com pouco mais de um ano e meio de existência, a Fazenda da Esperança São Francisco de Assis, situada em Alto Paraíso, já colheu seus primeiros frutos no que diz respeito a recuperação de pessoas com problemas de dependência química e alcoolismo, e agora recebe o reconhecimento de autoridades do Estado no mesmo momento em que finaliza preparação de proposta internacional da instituição.

Implantada pela Arquidiocese de Porto Velho, com tremenda participação do pároco José Leylson de Souza Alfredo, falecido em abril passado, que não mediu esforços para que as instalações e consolidação da Fazenda acontecesse com muito amor, dedicação e padrão de qualidade, neste final de semana a instituição forma seu sexto acolhido que acatou a proposta de permanência na unidade pelo período de um ano.

As formaturas começaram em novembro do ano passado, com outras acontecendo entre fevereiro e março deste ano. A Fazenda da Esperança São Francisco de Assis oferece uma proposta de recuperação vitoriosa e consolidada há décadas (veja o link no rodapé desta matéria), e por Alto Paraíso já passaram dezenas de pessoas que se esforçam na busca por recuperação.

A unidade local tem como administrador o ex-acolhido Adilson Jaty, e como presidente da associação que administra a instituição em âmbito local o catequista Márcio Zanotto. A fazenda tem capacidade de acolher mais de trinta pessoas de cada vez, no entanto a média constante de acolhidos gira em torno de 25 homens de dezesseis anos em diante.

Baseada no tripé espiritualidade, trabalho e convivência, o método da Fazenda da Esperança é um sucesso mundial, existindo atualmente 150 unidades em 22 países. A unidade de Alto Paraíso é a mais recente que foi fundada no Brasil, onde a instituição está presente em todos os Estados.

A consolidação do projeto sonhado por José Leylson, pelo Bispo Dom Roque Paloschi, e por ex-acolhidos da Fazenda da Esperança que residem em Rondônia pôde ser constatado em dois momentos da semana passada. Na quarta-feira 26 de maio integrantes do Conselho Estadual de Combate as Drogas estiveram, na companhia da autoridades locais e regionais, conhecendo as instalações para integrar a unidade nos cadastros do governo voltados para o tema.

No sábado 29 foi a vez do Secretário Estadual de Agricultura, Evandro Padovani, visitar o local, ocasião em que se comprometeu de colocar a pasta que comanda ao dispor da instituição, contribuindo com projetos, apoio técnico, insumos, equipamentos e formação profissional.

Por se tratar de uma instituição de caráter religioso, os dirigentes e apoiadores desta obra enxergam nestes acontecimentos a “mão de Deus”, e tem convicção que o Senhor está dotando a Fazenda da Esperança de frutos, como ex-acolhidos da unidade que prestam serviços voluntários na instituição e a preparação de três missionários em formação em Alto Paraíso que levarão em breve a Palavra ao exterior, um em Moçambique, outro na Argentina e o terceiro no México.

Para informações e apoio à Fazenda da Esperança São Francisco de Assis, de Alto Paraíso (RO), os contatos são: Adilson Jaty (92) 9355-4598 ou Márcio Zanotto (69) 9912-6183, ambos números de WhatsApp.

Clique (AQUI) e saiba mais sobre a Fazenda da Esperança internacional.