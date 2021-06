Após acusações de “falsas promessas”, a assessoria do deputado estadual Eyder Brasil (PSL) se manifesta a respeito da publicação da página “Eu Ideal” sobre o posicionamento do parlamentar na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa realizada na última terça-feira 01, em que foi realizada votação a respeito do processo do deputado estadual Lebrão.

Está sendo atribuído ao deputado Eyder Brasil afirmação de “falsas promessas” já que, de acordo com a página “Eu Ideal”, o parlamentar se calou sobre o arquivamento da denúncia contra o deputado Lebrão, filmado pela Polícia Federal recebendo suposta propina.

Segundo a assessoria o deputado Eyder Brasil foi o primeiro parlamentar a se manifestar favorável a possível cassação do deputado Lebrão. De fato, Eyder Brasil é membro da Comissão de Ética, a qual é composta por mais quatro parlamentares, porém não se fez presente na última reunião realizada na terça-feira, pois estava cumprindo isolamento devido estar positivado à Covid-19, motivo este que o fez se ausentar da Casa de Leis.

No dia 01, o parlamentar tentou participar de algumas comissões de forma remota, porém não conseguiu acompanhar por orientação médica. Em outras comissões que também é membro, assim como na comissão de ética, apresentou justificativa de ausência pelo quadro de saúde, a exemplo da Comissão de Transporte e Obras Públicas.

A assessoria destaca que quaisquer informações sobre a omissão por parte do deputado Eyder Brasil são falsas, já que sua ausência foi devidamente justificada com documentos que comprovem seu estado de saúde.