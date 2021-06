Foi assinada na manhã de quarta-feira, 02, em São Miguel do Guaporé, a ordem de serviço para o início das obras de recuperação e manutenção da BR-429, de seu entroncamento com a BR-364, em Presidente Médici, até Costa Marques, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

As obras na rodovia são de uma solicitação feita pela bancada federal de Rondônia, atendendo à pedidos da população e de representantes dos municípios ao logo da rodovia.

Participaram da solenidade os representantes do DNIT, os deputados federais Lúcio Mosquini (coordenador da bancada), Coronel Chrisóstomo (PSL), e Humberto Martins (representante do senador Acir Gurgacz), além dos prefeitos Tinoco (São Francisco), Cornélio (São Miguel) e Vanderlei (Alvorada do Oeste).

Martins, em nome do senador Acir Gurgacz, destacou a importância da rodovia para o setor produtivo e para o desenvolvimento regional. “É uma rodovia importante para o escoamento da produção agropecuária da região, que só cresce, bem como para o turismo e para o bem estar de todos que moram nos municípios da região do Vale do Guaporé e que certamente estavam sofrendo com as péssimas condições da rodovia”, disse.

A primeira parte dos serviços de manutenção e recuperação na BR-429 serão realizados pela empresa LCM Construção e Comércio, vencedora da licitação aberta pelo DNIT. O investimento será de R$ 44 milhões e o término do contrato está previsto para julho de 2024.

As obras englobam uma extensão de 157 km, no trecho compreendido entre o Km 41 e Km 198, vai da cidade de Presidente Médici até Seringueiras. Essa parte da rodovia é a que se encontra em pior estado e por isso concentrará a maior parte dos trabalhos de reconstruções pontuais.

Segundo o superintendente do DNIT em Rondônia, André Lima dos Santos, um novo contrato, contemplando outros trechos da BR-429, deve ser assinado em breve. “Próximo serviço que deve ser iniciado também na 429 engloba o segmento do Km 198 ao Km 380, que vai de Seringueiras a Costa Marques. Já existe a empresa vencedora da licitação e o contrato deve ser assinado agora em junho. Assim conseguiremos fazer a manutenção de praticamente toda a rodovia”, explicou.