Neste sábado, 5, o senador Marcos Rogério, que é presidente regional do DEM, estará percorrendo vários municípios do Estado, entre eles a cidade de Alto Paraíso, que é administrada por seu correligionário João Pavan.

O prefeito está muito satisfeito com a visita, a primeira do senador desde a posse, e prepara uma recepção à altura, convocando lideranças locais para receber Marcos Rogério.

“Trata-se de um político que hoje alcançou expressão nacional, é presidente de nosso partido e um parceiro de Alto Paraíso, com muitos investimentos aqui no Município. Sua vinda até nós certamente será produtiva, e teremos oportunidade de encaminhar demandas em que ele pode intervir a favor de nossa população”, afirmou Pavan.

A programação de Marcos na cidade está agendada para ter início às 8h, no auditório da Prefeitura de Alto Paraíso, onde acontece café da manhã e reunião com apoiadores e líderes do DEM, PSD e PSDB, seguida depois de visita a obras.

O presidente regional do PSDB e ex-senador, Expedito Junior, acompanha a comitiva. A agenda do senador em Rondônia neste final de semana inclui 11 cidades no total, a saber: no sábado, 5, ele vai a Alto Paraíso, Monte Negro, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Cujubim e Machadinho do Oeste. No domingo, 06, será a vez de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste.