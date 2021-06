No começo da tarde desta sexta-feira, 4, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de assalto numa casa na Rua 102-08, no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

Em contato com as vítimas, contaram que estavam na área da residência com o portão aberto, quando foram surpreendidos por dois homens, um deles portando uma arma aparentando ser pistola anunciou o assalto, ordenando que as vítimas entregassem dinheiro e joias.

Contudo, diante da afirmação das vítimas que não havia dinheiro nem joias na casa, os bandidos subtraíram três aparelhos celulares da marca Samsung e fugiram a pé.

As vítimas descreveram que um dos suspeitos era moreno claro, ambos eram altos e magros e um deles vestia moletom preto e o outro camiseta preta, ambos estavam usando máscaras pretas.

A PM fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.

A ocorrência foi registrada na Unisp.