Giliclese F. C., 31, sofreu tentativa de homicídio a facadas na quinta-feira 03, na Rua Beira Rio, bairro Costa e Silva, na zona Norte de Porto Velho. Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, o homem estava sendo atendido pelo Samu.

Testemunhas contaram que o autor do crime tinha acabado de fugir e a motivação seria porque a vítima teria dançado com a mulher do acusado.

De acordo com a polícia, o homem foi esfaqueado no pescoço e levado ao hospital João Paulo II. O autor do crime não foi encontrado. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil.