A tentativa de homicídio contra o jovem Leonardo Vitor S. L., 18, ocorreu por desavença entre vizinhos na tarde de quinta-feira 03, na Rua Luziania, bairro Jardim Santana, na zona Leste de Porto Velho. O autor do crime não foi encontrado.

De acordo com informações obtidas, o acusado teria se desentendido com a vítima anteriormente. A confusão teria começado porque supostamente Leonardo teria “mexido” com a cunhada do acusado, segundo testemunhas.

Nesta quinta, os dois novamente discutiram e o acusado armado efetuou dois disparos contra a vítima. Um dos tiros chegou a atingir o olho de Leonardo.

A vítima foi socorrida à UPA e o acusado fugiu do local. Policiais militares foram chamados para registrar a ocorrência. A Polícia Civil seguirá no caso.