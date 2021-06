No assalto, no estilo Novo Cangaço, os criminosos renderam clientes e funcionários, utilizando-os como escudo humano em frente à duas cooperativas de crédito.

Cerca de 120 policiais, inclusive de outros 2 estados, se deslocam para a região em busca dos assaltantes.

Assaltantes atacaram duas agências bancárias na manhã desta sexta-feira (4) em Nova Bandeirantes, cidade no extremo norte de Mato Grosso, a 1.020 km da capital Cuiabá e próxima à divisa com os estados do Amazonas e do Pará. Equipes da Polícia Militar da região e de outras cidades atuam para prender a quadrilha.

De acordo com a Polícia Militar, mais de 30 pessoas foram feitas reféns por 10 homens armados e que estavam usando roupas camufladas. Alguns moradores foram colocados nas carrocerias das caminhonetes usadas pela quadrilha.

Não há informações se a quadrilha liberou os todos os reféns. A polícia confirma a liberação do vigia do banco rendido pelos criminosos.

No assalto, ao estilo Novo Cangaço, os criminosos renderam clientes e funcionários, utilizando-os como escudo humano em frente à duas agências de crédito. Neste tipo de crime, os grupos armados costumam atacar os bancos no período noturno, mas, desta vez, o crime acontece durante o dia.

As buscas pelos criminosos são feitas em uma força-tarefa da polícia, que conta com reforço do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Duas equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também se deslocam até a cidade. Eles recebem apoio de uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Policiais do Amazonas e do Pará se deslocam neste momento para Nova Bandeirantes. Eles vão auxiliar a corporação local na busca pelos criminosos.

Em nota, a Sicredi informou que foram levados valores, mas sem detalhar a quantia total. Segundo a rede de crédito um vigilante da unidade também foi levado refém pelos assaltantes, mas acabou liberado.

Segundo a instituição bancária, todos os protocolos de segurança foram adotados e que segue acompanhando o caso com a polícia.

Em função do assalto, ainda de acordo com a Sicredi, o prédio ficou danificado e permanecerá fechado até que os reparos sejam feitos. A data de reabertura ainda será comunicada.

