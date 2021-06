O deputado federal e presidente do PSD de Rondônia, Expedito Netto, está neste sábado percorrendo a região do Vale do Jamari, e falou com o Extra de Rondônia em Alto Paraíso, no primeiro compromisso da agenda.

Netto mostrou-se entusiasmado com a receptividade que teve de lideranças da locais e regionais, destacando ser fruto de uma atuação parlamentar voltada a “atender as demandas na ponta”, fazendo os benefícios chegarem aos municípios, através de parcerias com prefeitos e vereadores.

Expedito afirmou que hoje é impossível enumerar detalhadamente os recursos que encaminhou para a região e ao Estado, que “soma algumas dezenas de milhões”, mas garantiu quer não há cidade de Rondônia que não tenha sido contemplada pelo seu mandato.

“Trabalhamos a sério em Brasília, particularmente nestes tempos tão difíceis, e fico feliz por poder chegar em qualquer lugar de Rondônia e ser bem recebido em virtude da dedicação com que eu e meus apoiadores locais estamos conduzindo nosso trabalho”, pontuou.

Sobre o PSD, Expedito declarou que a legenda vem forte no próximo ano, com uma nominata expressiva, e com condições plenas de ampliar seu espaço na política do Estado, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal.

“Vamos eleger deputados federais e estaduais e, com ajuda de Deus e com muito trabalho, conquistaremos a vaga ao Senado Federal com meu pai, Expedito Junior, caso a convenção partidária o confirme como nosso candidato no momento adequado”, afirmou.