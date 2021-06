Os voos da Azul entre Vilhena, no interior de Rondônia, e Cuiabá, no Mato Grosso, voltam a operar na segunda-feira 07. Desde março do ano passado, a operação da companhia no município estava suspensa devido às reformas estruturais necessárias no Aeroporto Brigadeiro Camarão Vilhena.

Com a implementação das melhorias, a Azul expande sua atuação na cidade. Os voos, que antes eram operados com aeronaves modelo ATR-72, para 70 clientes, serão realizados com jatos Embraer E-195, com capacidade para 118 clientes. Além do aumento na oferta de lugares, a ligação entre Vilhena e Cuiabá passa a ser diária a partir de julho, fortalecendo a presença da companhia em Rondônia, que já conta atualmente com quase 25 voos semanais na capital Porto Velho.

A bordo do voo de retomada das operações no destino, Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul, destacou a relação entre as reformas do aeroporto com o desenvolvimento do serviço prestado pela companhia em Vilhena.

“A contribuição do governo local na implementação das melhorias no aeroporto de Vilhena foi essencial. Estamos muito otimistas porque agora poderemos operar com um avião maior e mais rápido no aeroporto que tem hoje a melhor infraestrutura de todo o interior de Rondônia”, destacou ele.

SOBRE A AZUL