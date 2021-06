Cerca de 416 testes foram realizados no último sábado 05, no município de Alvorada do Oeste, e quatro pessoas foram positivadas com a Covid-19. O “Drive Thru” ocorreu no centro da cidade, próximo a feira do produtor. Local escolhido pela facilidade de acesso dos populares.

O pedido surgiu de uma moradora de Alvorada que solicitou ao deputado Jhony Paixão (Republicanos) que ajudasse na realização da testagem. “Eu agradeço ao deputado que vem rodando todo o Estado trabalhando em prol da população e não tem medido esforços para nos ajudar. Eu agradeço imensamente e deixo a minha gratidão ao deputado e fica o meu muito obrigada por esse Drive Thru. É um deputado assim que devemos apoiar e ver a diferença que ele faz em cada município que ele passa”, disse Andressa que pediu a testagem rápida.

O deputado Jhony Paixão que esteve acompanhado do prefeito de Alvorada do Oeste, Vanderlei Casa Bela (PV) participou da testagem desde as primeiras horas. Para o deputado o momento foi de dever cumprido em poder atender a solicitação da comunidade que esperava pela testagem rápida.

“Fiz questão de estar presente com nossa equipe em Alvorada. Trouxemos parte de nossa estrutura e demos o suporte necessário para que as famílias de Alvorada que tanto esperavam por essa oportunidade pudessem estar passando por este teste. De 416 testes apenas quatro pessoas infectadas. Quero parabenizar toda a população que com isso mostra que o distanciamento é o segredo para combater esse vírus e cada um de nós fazendo a nossa parte, vamos vencer essa doença. Alvorada está de parabéns”, ressaltou o deputado.

Jhony Paixão agradeceu ao governo do Estado, que também deu o apoio necessário a realização do “Drive Thru”, e ao prefeito de Alvorada. “Nós somos gratos ao deputado Jhony Paixão por essa força dada a nossa população, ao governador Marcos Rocha e ao secretário de saúde. Fiquei muito feliz com essa ação para a nossa comunidade”, disse o prefeito Vanderlei. O “Drive Thru”encerrou por volta das 13h.