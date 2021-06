O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) apresentou, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília (DF), pedido de reconsideração para que as famílias sorteadas em 22 de dezembro de 2020 sejam contempladas com as casas populares do Residencial “Cidade Verde”.

O pedido é datado em 20 de maio, mas só divulgado na noite desta segunda-feira, 7 de junho, durante a sessão ordinária na Câmara de Cacoal, pelo vereador Paulinho do Cinema, parlamentar que foi à capital federal meses atrás com o intuito de tentar resolver a questão.

No documento obtido pelo Extra de Rondônia, Fúria narra os fatos que gerou polêmica no município, após informação do próprio mandatário de que o sorteio seria analisado (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Para o prefeito, “contemplar trezentas famílias carentes em sorteio público com a esperança da casa própria e, ato continuo, retroceder, com a informação que não mais serão contempladas em razão de pormenores técnicos atrelados a burocracia, não coaduna com os princípios que balizam a administração pública, tampouco o Estado Democrático de Direito”.

Ao solicitar a reconsideração do sorteio, o mandatário municipal afirmou que “o que melhor se amolda a realidade dos munícipes e efervescência popular ocasionada pela mais remota possibilidade de não contemplação dos sorteados, é a contemplação com unidade habitacional de interesse social pela lista nominal dos sorteados, atendidos os critérios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana”.

>>> LEIA, ABAIXO, O PEDIDO NA ÍNTEGRA: