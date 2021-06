Na próxima quinta-feira 10, as 20h, acontece o workshop “Descubra como resolver conflitos do seu relacionamento” realizado pela treinadora Mileine Vargas em parceria com Apae de Vilhena. O curso tem o valor de R$ 67,90 e 20% de cada inscrição será doado a entidade.

O treinamento oferecerá técnicas de Programação Neurolinguística para aquelas pessoas que tem vivenciado diversos desafios no relacionamento amoroso e familiar.

Durante o workshop o participante aprenderá desenvolver uma comunicação mais empática; entender a sexualidade, energia masculina e feminina; ter autoconhecimento para lidar com as emoções; estabelecer diálogos sem brigas ou acusações; além de técnicas para resolução de conflitos.

Para participar basta se inscrever no site oficial ou entrar em contato através do telefone (69) 98142 5919 (Rosangela).

MAIS SOBRE A PROFISSIONAL

Mileine Vargas é mestre em educação, empresária, empreendedora, profissional, palestrante e treinadora em Programação Neurolinguística, mulher e mãe.

A trainer tem na sua trajetória vitoriosa todos os desafios que pessoas com vontade de vencer precisam superar, que equipes com grandes objetivos precisam enfrentar. Por toda a vivência e experiência, por toda sua formação, Mileine já ajudou mais de 6 mil pessoas em atendimentos individuais, palestras e workshops em diversas cidades do Brasil e Portugal.

Suas palestras são desenvolvidas para acessar direta, profunda e positivamente as pessoas e gerar um ambiente propositivo, decidido, dedicado e focado em seus objetivos, estabelecidos a partir do propósito original de cada pessoa.