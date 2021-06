A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para ser investida no fomento da prática esportiva em Rondônia.

Segundo a parlamentar, o valor foi destinado graças ao pedido do desportista Natalzinho Jacob e será utilizado para a realização da Copa Regional de Futebol 7 Society que será realizada nos municípios de Vilhena, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.

O evento será organizado por Natalzinho Jacob através da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society e Entorno e vai contribuir para alavancar a prática esportiva em Rondônia. Ele informou que a previsão para realização da competição seja no mês de agosto e que serão tomados todos os cuidados sanitários durante o evento.

De acordo com Natalzinho Jacob, a previsão é que 48 equipes participem do evento esportivo, totalizando 3 mil atletas. A copa vai contar com etapas classificatórias em todas as cidades do Cone Sul e Pimenta Bueno.

“Agradeço a deputada por destinar essa emenda para a realização da Copa Regional de Futebol 7 Society que vai gerar intercâmbio esportivo na modalidade de futebol e auxiliar as equipes com material esportivo, jogos de camisas e bolas, pois serão doados um uniforme completo e uma bola para cada equipe participante”, disse Natalzinho Jacob.

Rosangela Donadon ressaltou que trabalha para melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia destinando emendas para serem investidas em todas as áreas.“Fiquei feliz em destinar esse recurso para incentivar a prática esportiva, pois investir no esporte é investir em saúde, educação e segurança pública. Agradeço a parceria do amigo desportista Natalzinho Jacob que já está empenhando na organização da Copa Regional de Futebol 7 Society que vai contemplar os municípios do Cone Sul e Pimenta Bueno e que vai oferecer esporte e lazer para as famílias dessas cidades”, disse a deputada.