O Tribunal de Contas (TCE-RO), por meio da Escola Superior de Contas (ESCon), e a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Educação (Semed), lançarão na terça-feira 08, duas ações educacionais estratégicas que buscam alavancar os resultados de alfabetização na idade certa na capital: o “Programa de Formação em Alfabetização”, promovido pelo TCE-RO, e o “Programa Alfabetiza Porto Velho”, desenvolvido pela Semed.

O evento de lançamento dos programas na terça-feira vai se iniciar às 14h (de Rondônia), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Escola Superior de Contas (disponível neste link: target=”_blank” rel=”noopener” data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dm342UY5K_Iw&source=gmail&ust=1623178185722000&usg=AFQjCNFy6OCUHxi0yJBpw6S7YkVzcbFSrA”>https://www.youtube.com/ watch?v=m342UY5K_Iw). Na ocasião, haverá também a assinatura dos programas envolvendo autoridades do TCE-RO e da Semed.

Ambas as ações se conectam ao eixo estratégico do Tribunal de Contas visando alavancar os resultados de alfabetização de Rondônia. Está, portanto, vinculado a outros projetos e ações executados simultaneamente (avaliação da Política de Alfabetização na Idade Certa, Auditoria de Autoavaliação de controles da Alfabetização na Idade Certa, Auditoria Operacional da Política de Contratação e Formação de Professores e avaliação de resultados e construção dos painéis de gestão de resultados), assim como a outros projetos e ações que serão realizados na sequência (Formação Continuada da Rede de Porto Velho, acompanhamento do processo de monitoramento e avaliação da rede de Porto Velho e outros ciclos de avaliação de outras redes de Rondônia).

FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO

O “Programa de Formação em Alfabetização” é destinado, nesse primeiro momento, aos profissionais da rede de ensino municipal de Porto Velho, especialmente técnicos formadores e supervisores escolares.

O objetivo da formação é contribuir para o aperfeiçoamento das competências e habilidades pedagógicas tanto dos professores alfabetizadores quanto dos técnicos e gestores, em razão da necessidade de preparação desses agentes públicos para que sejam um dos pilares para a alavancagem dos resultados de alfabetização na idade certa.

A formação inicia-se no dia 14 de junho com o primeiro dos três módulos do programa, todos sendo ministrados pelas consultoras Suely Aparecida Amaral (professora doutora) e Rita de Cássia Paulon (professora mestra).

Todas as etapas de formação serão realizadas no formato on-line por meio de ferramentas disponibilizadas pelo TCE-RO. Os vídeos também serão gravados e disponibilizados nas redes mídias do Tribunal de Contas e da Escola Superior de Contas.

ALFABETIZA PORTO VELHO

O “Programa de Formação em Alfabetização” está diretamente ligado à política de formação do “Programa Alfabetiza Porto Velho”, desenvolvido pela Semed, cujo objetivo principal é alfabetizar todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental conforme os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A elaboração do programa, por meio de esforço conjunto e colaborativo de todos os setores da Semed e com o apoio técnico do TCE-RO, surge da necessidade de melhorar os processos de alfabetização nas escolas da rede, visando contribuir e apoiar as unidades escolares para que a alfabetização aconteça na idade certa.

No “Programa Alfabetiza” foram estabelecidas as seguintes metas: alfabetizar 85% das crianças até o final do 1º ano; alfabetizar 100% dos alunos até o final do 2º ano e promover a ampliação da leitura e compreensão de textos de todos os alunos do 3º ano do ensino fundamental.