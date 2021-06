Na segunda-feira (7), os voos voltaram a ser operados no Aeroporto de Vilhena.

A ação foi possível graças a conclusão das obras de balizamento, limpeza e construção da cerca operacional padrão no Aeroporto Municipal Brigadeiro Camarão, efetuada pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER).

Por volta das 12h30, deste dia, o município recebeu o primeiro voo após a conclusão das obras.

Os investimentos foram realizados com recursos do Estado, onde mais de R$ 3 milhões foram arremetidos em toda infraestrutura aeroportuária.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, informa que todas as melhorias foram realizadas para possibilitar a saída e chegada de voos com segurança.

“A instalação da cerca operacional inibe a entrada de animais e pessoas na pista e a modernização, entre elas o balizamento, possibilitará o retorno dos voos noturnos, uma vez que o sistema é composto por luzes específicas que servem para sinalizar e direcionar os pilotos”, explicou.

Rezende destaca ainda, que o aeroporto de Vilhena conta com uma das maiores pistas da região Norte, com 2,6 mil metros de extensão por 30 metros de largura. “Todo o serviço de limpeza relacionado à área de vegetação, retirada de mata aos redores, além da manutenção asfáltica na pista, iluminação e outros serviços foram realizados para garantir a segurança dos passageiros e funcionários”, acrescentou.

O coordenador de Infraestrutura Aeroportuária, major Phelipe Maia, informa que, com as melhorias, o aeroporto passa a receber a aeronave E-195 que tem capacidade para 118 passageiros. Antes eram operados voos com aeronaves modelo ATR-72, para 70 clientes, destacando também que os voos serão semanais, mais precisamente, nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, chegando sempre às 12h30 e decolando às 14h30.

Além de Vilhena, o Governo também vem realizando a reforma dos aeroportos de Cacoal e Ji-Paraná, que seguem a recomendação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para homologação da Certificação de Operação por Instrumento (IFR-Instrument Flight Rules), e em breve terão suas atividades retomadas.