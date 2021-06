Entre os dias 08 e 11 de junho acontecerá a 4ª edição da “Semana da Geografia” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Cacoal. O tema deste ano é “A Praxis da Geografia para a década de 2020”.

O evento que é organizado pelos discentes e docentes da licenciatura em geografia e será totalmente on-line com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do campus.

Segundo a professora Graziela Tejas, serão abordados diversas temáticas, desde a formação territorial, regional, os povos tradicionais até a prática docente no ensino de geografia. “O evento conta com a organização ativa do corpo docente e discente do campus, e também faz relação com o dia do geógrafo que é comemorado no dia 29/05”.

A palestra do dia 08 tem como título “Processo de ensino-aprendizagem em escolas públicas e privadas dos anos finais e médio: desafios”. No segundo dia de evento 09, são quatro atividades: “A didática e o ensino de geografia: um olhar a partir da perspectiva crítica”; “Formulação de texto científico”; “Geografias culturais e narrativas orais: como pensar e pesquisar”; e “Métodos e técnicas para serem utilizadas no Ensino Remoto Emergencial”.

A programação da quinta-feira 10, contempla “A luta das populações tradicionais na Amazônia Ocidental”. E no último dia 11: “A formação da cidade de Cacoal, na visão de uma pioneira”. Para informações sobre a programação e inscrição no evento, acesse o link.