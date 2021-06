A Câmara de Vilhena aprovou o Projeto de Lei 6.112/2021, que destina R$ 210 mil para a compra de uma caminhonete.

O veículo será utilizado pela Defesa Civil do Município. A votação aconteceu durante a 14ª sessão ordinária, na manhã desta terça-feira (08).

No projeto, o Poder Executivo pediu autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 210 mil, no orçamento-programa do gabinete do prefeito. O recurso é oriundo de superávit financeiro.

Contudo, após verificar a proposição, os vereadores pediram à prefeitura os requisitos do veículo pretendido e sugeriram a compra de uma picape compacta, ao invés da caminhonete.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil respondeu e explicou que o veículo pequeno não atenderia às necessidades da Defesa Civil, visto que os agentes atuam em áreas de risco e, muitas vezes, de difícil acesso.

A coordenadoria apresentou também as características da caminhonete que deve ser comprada: quatro portas, carroceria, com tração 4×4 e câmbio manual ou automático. Conforme a prefeitura, o veículo será de grande importância para agilizar o deslocamento dos agentes, melhorando o desempenho dos trabalhos executados.

A Defesa Civil atua em ações de prevenção e monitoramento de áreas com possibilidade de desastres. Além disso, realiza intervenções em áreas de risco, como estabilização de encosta, contenção de erosões, realocação de famílias e demais ações que visem diminuir a vulnerabilidade da população a desastres.

O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para sanção do Executivo.