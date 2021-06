A Unesc Vilhena de forma voluntária está dando suporte neste primeiro momento para a vacinação contra Covid-19 dos profissionais da educação e técnicos municipais.

De acordo com a coordenadora do curso de contábeis da unidade, Gracielly dos Santos, a vacinação na Unesc está dividida em três etapas e conta com a participação de todos os cursos. “Quando a possibilidade de contribuir com a vacinação chegou a Unesc, foi acordado que a ação iria abranger todos, para que os coordenadores e acadêmicos pudessem ajudar na campanha”, relatou.

Com o objetivo de colaborar com a comunidade, proporcionar atividades práticas para os estudantes e evitar aglomeração, devido a estrutura física da Unesc Vilhena, a unidade cedeu um amplo espaço. Somente neste primeiro momento já foram vacinadas 300 pessoas.

Das etapas narradas pela coordenadora, está a verificação da documentação exigida, como declaração de atuação, CPF, RG, cartão SUS e comprovante de residência, logo na entrada da unidade, e sendo acompanhado pelos cursos de direito e contábeis; Uma triagem para verificação de temperatura, sintomas de gripe coordenada pela equipe do curso de medicina; além de um segundo cadastro junto aos servidores do SUS e a vacinação.

Dos acadêmicos a frente da aplicação, estão os do curso de enfermagem e medicina que concluem a graduação neste ano, todos com acompanhamento de professores da instituição.

A coordenadora afirma que pelo fato de todos os cursos da área da saúde estarem envolvidos, a instituição consegue dar maior suporte para as pessoas que sofrerem algum mal-estar, já que a unidade possui ambulatório para atendimento.

Neste primeiro momento, a vacinação acontecerá até a sexta-feira desta semana, sendo segunda e terça para profissionais da educação e técnicos do ensino fundamental I e II da rede municipal, na quarta todos do setor privado e quinta e sexta servidores do ensino superior.