Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 9, na Avenida Marechal Rondon, em frente a uma revenda de implementos agrícolas, em Vilhena.

Conforme informações de populares, o condutor de um carro Toyota Corola, trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando uma mulher com uma criança teria tentado atravessar a via, o motorista para não atropelar os pedestres teria freado bruscamente.

Contudo, acabou perdendo o controle do veículo e bateu violentamente em alguns implementos agrícolas que estavam na frente da loja.

Apesar da violência do choque, e do carro ter ficando parcialmente destruído, apenas uma pessoa que estava no banco de trás do automóvel reclamou de dores no corpo e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional.