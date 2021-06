O deputado Alex Silva (Republicanos) esteve entregando oficialmente à Polícia Militar de Rondônia armamentos e equipamentos de informática conquistados por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

Na última quarta-feira do mês de maio o parlamentar participou da cerimônia oficial no 5º Batalhão da Polícia Militar, e entregou à unidade armamentos e equipamentos de proteção, como espingardas, capacetes balísticos, além de móveis para mobília, mesas para refeitório, escritório e computadores.

Os itens foram conquistados visando a melhoria do serviço dos policiais militares, e foram recebidos pelo comandante geral da PMRO, Cel PM Almeida, chefe do Estado maior Cel PM Costa e o comandante do 5º BPM, Major PM Suffi.

Já na última sexta-feira 04, Alex Silva beneficiou outra unidade, desta vez, o 9º Batalhão da Polícia Militar, zona sul da capital, recebeu equipamentos de informática adquiridos com o investimento de R$ 100 mil.

O combo foi recebido pelo comandante Regional de Policiamento – I (CRP-I), Cel Drayton Florêncio da Silva e pelo comandante do 9°BPM, Major Rosemberg, e é apenas parte dos materiais que já haviam sido retirados pela DAAL no mês passado, já a outra parte, ainda está por ser entregue ao 9º BPM.

“Em nosso mandato, temos procurado investir na segurança pública do Estado, e empenhar emendas que possam contribuir com a melhoria no trabalho da Polícia Militar, afinal, nossos policiais precisam ter condições para oferecer um serviço ainda mais qualificado à população”, contou o deputado.