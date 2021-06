O presidente da Câmara de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos), durante a sessão ordinária realizada na última segunda-feira, 07, reforçou a possibilidade do retorno das sessões ao período noturno a partir de agosto.

Ele já havia anunciado a possibilidade em 10 de maio, com o objetivo de propiciar a participação popular (leia mais AQUI)

Na sessão desta segunda-feira, ele reforçou a ideia, após a sessão ser adiada, das 9h, para às 18h30, devido a problemas técnicos nos equipamentos de transmissão.

No final da reunião parlamentar, Pichek declarou que a sessão noturna poderá retornar no segundo semestre. Conforme o Regimento Interno da Casa, a primeira sessão ordinária ocorrerá em 2 de agosto.

“A sessão em período noturno serviu de experiência e estaremos dialogando para, quem sabe, já no segundo semestre, volte a sessão a ser noturna novamente”, explicou.

AÇÕES NO FINAL DE SEMANA

Ainda, na tribuna da Casa de Leis, Pichek fez um breve relato da extensa agenda que teve no final de semana no município, através de reuniões com membros do abrigo “Vira-Lata, Vira Amor”, que realizaram a IV feira de adoção, na praça municipal no último sábado (5), em parceria com a Câmara, e a Funccal; e visitas à Unidade básica de saúde do bairro Habitar Brasil (onde constatou a alta demanda de pacientes que buscam atendimento) e ao Centro de especialidades odontológicas (CEO), no Bairro Vilage do Sol.