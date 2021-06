Em primeira-mão, o site da capital, o “O Observador”, anunciou que Junior Gonçalves retornou à chefia da Casa Civil de Rondônia nesta quarta-feira, 9.

O retorno foi através de um pedido de reconsideração, que também teve parecer favorável do Ministério Público de Rondônia.

Júnior Gonçalves retornou ao cargo imediatamente e já está trabalhando na Casa Civil na questão do Programa Tchau Poeira que vai beneficiar as 52 cidades de Rondônia.

Ele foi afastado do cargo em 14 de maio, após a deflagração da segunda fase da operação “Propagare”, com o objetivo de desarticular grupo criminoso, supostamente responsável por realizar e coordenar fraudes em procedimentos licitatórios e pela prática de atos de corrupção no âmbito do governo do Estado de Rondônia (leia mais AQUI).

Na oportunidade, em mensagem ao Extra de Rondônia, Junior afirmou que confia na Justiça e que a verdade prevalecerá (leia mais AQUI).