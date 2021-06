De acordo com dados do oitavo levantamento da safra brasileira de grãos (Conab, 2021a), o país deverá produzir na safra 2020/2021, 217,7 milhões de toneladas, superando em 5,7% (14,7 milhões de toneladas) o volume produzido em 2019/2020. Por outro lado, a área plantada deverá crescer 4,1% (2,7 milhões de hectares), alcançando 68,6 milhões de hectares.

Em Rondônia, a produção de grãos1 na safra 2020/2021 está estimada em 2,5 milhões de toneladas, 4,6% superior à da safra 2019/2020. A produção do estado responde por 0,9% da produção nacional. A área plantada deverá alcançar 663,4 mil hectares, 10,1% superior à da safra anterior. A produtividade deve decrescer 5%, com média de 3.792 kg por hectare, 4,2% inferior à produtividade média do país.

ALGODÃO

A área plantada com algodão na safra 2020/2021, em Rondônia, está estimada em 7,9 mil hectares, 19,4% menor do que na safra 2019/2020. A produção de pluma está estimada em 11,7 mil toneladas, enquanto a de algodão em caroço deverá ser de 30,8 mil toneladas, com produtividade média de 1.482 kg/ha e 3.900 kg/ha, respectivamente (Conab, 2021a).

ARROZ

A estimativa é que sejam colhidas 139,5 mil toneladas do cereal nesta safra, aumento de 0,1% em relação à safra anterior. A área cultivada, de 42,5 mil hectares manteve-se estável em relação à safra 2019/2020, enquanto a produtividade oscilou positivamente em 0,1%. Em Rondônia o cultivo é exclusivamente de sequeiro, com plantio previsto para dois períodos, safra e safrinha.

No plano nacional, a safra de arroz 2020/2021 está estimada em 11,6 milhões de toneladas, 3,9% maior do que a safra 2019/2020. De acordo com informações da Conab (2021), embora tenha havido aumento da área plantada em relação à safra anterior, a expansão foi aquém da esperada, não obstante o elevado patamar atual dos preços, em virtude da falta de água em algumas regiões do Rio Grande do Sul e dos preços mais atrativos dos grãos que competem em área com a cultura do arroz, notadamente soja e milho.