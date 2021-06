Empresário Jocimar Sepp da Distribuidora Frios Cacoal e a esposa cirurgiã-dentista Débora Folli Sepp especialista em odontopediatria, prestigiaram live solidária no Cacoal Selva Park, com produção de Rodolfo Gonçalves.

Registrei na Sicoob Fronteiras em Cacoal, o gerente geral Edvaldo Rodrigues em atendimento ao cooperado pecuarista Baiano do Espetinho. A renomada cooperativa de crédito segue todas as medidas de prevenção de contágio ao Coronavírus. Principalmente o uso de máscara!

O empresário Otávio Foli sócio proprietário da Casa & Decoração que atende Cacoal e toda região, está sempre disponível para atender a exigente clientela da prestigiada loja de móveis e decorações. A loja oferece ainda, móveis planejados da procurada marca Dimare.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Ifro campus Cacoal, que tem como diretor profº Davys Sleman de Negreiros, ao centro, firmou Acordo de Cooperação Técnica com a Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia – Caferon, que tem como presidente o empresário e cafeicultor Juan Travain de Souza, de máscara preta, ladeados pelo deputado estadual Elcirone Deiró, pelo vice-governador José Jodan e pelo presidente Ezequias Braz da Câmara Setorial de Café de Rondônia, de boné.

De acordo com Davys, com a parceria o Ifro iniciará a implementação, operacionalização e gestão da plataforma digital e respectivo aplicativo denominado 4C gras, por meio de sua equipe de docentes e técnicos, aplicativo do qual a detentora dos direitos autorais do respectivo software é a Caferon.

A Fiat Toro 2022 chegou na Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia fazendo o maior sucesso. Após cinco anos de mercado e cerca de 300 mil unidades vendidas, a Fiat Toro 2022 chegou com uma série de mudanças. Essa é a primeira reestilização do modelo desde que foi criado. A grande novidade da picape é o fato de que ela tem dois visuais distintos a partir de agora.

Nas versões Endurance (1.8 flex, 1.3 turbo e 2.0 turbodiesel), Freedom e Volcano (1.3 turbo e 2.0 turbodiesel) há um design mais conservador, enquanto os modelos de topo, Ultra e Ranch (2.0 turbodiesel), ganham linhas da dianteira mais agressivas. O câmbio é de seis marchas para os motores flexíveis e de nove para o diesel, ambos automáticos. Na foto a gerente de vendas Rute Mandrick.