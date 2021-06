O prefeito Hildon Chaves (PSDB) está neste momento na sede do Ministério Público Estadual (MP) denunciando um esquema na folha de pagamento do município para beneficiar servidores do alto escalão da Procuradoria Geral do Município (PGM), Controladoria Geral (CGM) e da Secretaria de Fazenda.

Segundo informações, esses servidores possuem salários mensais superiores a R$ 100 mil e se blindam mutuamente para continuarem “afundando” os cofres públicos.

De acordo com pessoas próximas ao executivo, o prefeito está preocupado com a situação porque enquanto faz de tudo para manter em dia a folha e, abrindo mão da extinção de cargos da administração através de uma minirreforma administrativa, há servidores ganhando até quatro vezes mais que o chefe do executivo. Se a denúncia for aceita, prisões poderão sacudir a cúpula de procuradores, fiscais e controladores. Uma coletiva estará sendo programada ainda hoje pelo prefeito