O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) apresentou ao poder executivo nesta semana três indicações para beneficiar os municípios do interior do Estado de Rondônia.

Nas indicações, o parlamentar solicitou que o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) em parceria com a Secretaria de Obras de cada município realize os serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento do Distrito de Nova Conquista em Vilhena; do Distrito de Alto Guarajus em Corumbiara e dos Distritos de Guaporé, Boa Esperança, Novo Plano e Corgão, em Chupinguaia.

Conforme Goebel, os distritos estão com as ruas e avenidas em péssimo estado de conservação, com matos por toda a parte, dificultando o tráfego, e trazendo grandes riscos de acidentes.

“Com a limpeza, patrolamento e encascalhamento iremos melhorar a locomoção de pessoas que ali residem, assim como o escoamento da produção rural, entre outras melhorias locais”, salientou Luizinho Goebel.