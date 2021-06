Os municípios rondonienses de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari receberam na terça-feira 08, três ônibus escolares, resultado da articulação do senador Confúcio Moura (MDB/RO) junto ao Ministério da Educação, assegurados via Fundo Nacional de Educação (FNDE) com objetivo de atender os alunos e professores da rede pública de ambas cidades.

De acordo com o parlamentar, a entrega do transporte em favor da educação de Candeias do Jamari atende pedido da vereadora Katia da Saúde (MDB) e teve o recurso no valor de R$ 293 mil liberado para aquisição no último dia 20 de maio.

Para aquisição de dois ônibus escolares em favor de Itapuã do Oeste, ele explana que os recursos somam R$ 379.800 mil, sendo R$ 156 mil depositados nos cofres da prefeitura no último dia 1º de junho, e outros R$ 222.900 mil no dia 24 de maio corrente. Para ele, as entregas dos ônibus escolares representam um grande passo para educação e tem grande significado.

“A educação significa a possibilidade do filho de uma família pobre poder formar-se em uma graduação ou em um curso técnico e assim garantir a possibilidade de renda até maior que da sua família. Essas vantagens que ela proporciona são essenciais para a prosperidade e o desenvolvimento social de um país, e permite que essas camadas mais pobres da população subam degraus para exercer funções importantes”, salienta Confúcio Moura, lembrando que, tais possibilidades iniciaram com a Lei de Cotas, sancionada em agosto de 2012, o que reforça sua indispensabilidade para um país que se ama, almeja prosperidade, e trabalha fora de linhas ideológicas extremas para prosperar de fato.

“Sei que ambos municípios precisam de muito mais, e vão chegar mais benefícios para facilitar a vida de professores e alunos que percorrem muitos quilômetros para ir e voltar para a escola através das secretarias de educação”, ressalta o senador parabenizado a todos por mais esta conquista em favor da população.

DIGNIDADE E CONFORTO

“Quero agradecer ao senador pelo apoio que tem dado neste momento importante de reconstrução do município não só na educação, mas na saúde e outros setores prioritários. Agora temos mais dignidade e conforto para os nossos alunos e professores. Assim que tudo isso passar, eles poderão desfrutar de melhores condições no transporte até seus lares e para a escola”, destacou o prefeito de Candeias, Valteir Queiroz (Patriota).

“O senador sempre priorizou a educação. Desde a época em que era deputado, depois como governador, e agora no Senado. Somos muito gratos ao Confúcio e sua equipe por todo apoio em favor de Itapuã. Mesmo sendo um município pequeno, ele sempre tem sido parceiro fiel e trabalhado com agilidade para atender as necessidades da nossa população”, confirmou o prefeito de Itapuã do Oeste Moisés Cavalheiro (MDB) na solenidade de entrega.

A secretária da educação de Candeias Rute Carvalho também agradeceu ao senador por disponibilizar o recurso, e por estar sempre fortalecendo a educação do município visando a melhoria dos indicadores da educação básica local.

“Confúcio Moura sempre acreditou que a educação com qualidade muda a história de um povo. Fica aqui nossos agradecimentos, e também de toda a equipe de apoio que sempre nos acolhem diante das necessidades frente. Fica aqui, o nosso muito obrigado”, resumiu a secretária.

A assessora especial Vilma Alves, que representou o senador em ambas solenidades, destacou as ações do parlamentar na educação. “Confúcio Moura é um entusiasta da educação e sempre tem priorizado recursos para o setor em favor do Estado de Rondônia. Vilma também falou do trabalho do senador a frente da Comissão Temporária da Covid-19 (CTCovid-19) há mais de um ano.