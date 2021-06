Na semana dos namorados (tendo a comemoração do Dia dos Namorados neste sábado, 12 de junho), o Extra de Rondônia entrevistou o casal vilhenense João José de Mattos, de 88 anos, e Marlides Teresinha Viecelli de Mattos, de 73 anos.

Os cônjuges namoraram por quase cinco anos e então contraíram o matrimônio que já dura mais de 5 décadas.

Dessa união nasceram 03 filhos: Roberto (advogado e administrador de empresas agrícolas), Rodrigo (administrador de empresas) e Rosiane (que era professora, mas faleceu anos atrás).

Perguntados sobre o que consideravam ser o segredo de uma união tão longa, eles disseram que o fator principal de um casamento de sucesso era o amor, o diálogo, a compreensão e a paciência.

Eles contam que em todo esse tempo de casados nunca tiveram nenhuma briga e que sempre resolveram todas as situações problemáticas com uma conversa franca, tida com calma e paciência. E que nunca ficaram magoados um com o outro, pois quando um erra sempre procura o outro para conversar e fica tudo bem. Mencionaram ainda que sempre consultam um ao outro antes de tomar decisões importantes.

“Eu acho que nem o marido, nem a mulher, deve culpar o outro quando acontece um problema, ou quando há falta de dinheiro, sempre a responsabilidade é dos dois e eles tem que resolver juntos, mas, sem brigas, tudo pode ser resolvido com paciência, uma conversa calma e compreensão de ambas as partes. Não há motivos para brigar e existir brigas por ciúmes, então, seria horrível”, disse Marlides.

“Um dia engraçado foi o do nosso casamento, porque a família dela tinha costume de fazer brincadeiras com os recém-casados e bagunçar a casa. Nós chegamos da festa e encontramos tudo revirado. A cama estava na cozinha e tinha muita lenha em cima, no lugar do colchão, o fogão estava na sala, a geladeira no quarto; tudo estava fora do lugar e ao nos depararmos com aquilo, rimos e decidimos ajeitar, juntos. Foi dessa forma que, sem brigas, nós arrumamos tudo e nos divertimos. Quando os ‘parentes baderneiros’ chegaram, no outro dia bem cedo, se surpreenderam porque estava tudo organizado e nós tomando chimarrão e conversando. Essa foi a nossa primeira tarefa como marido e mulher e também a certeza de que poderíamos enfrentar qualquer coisa juntos de forma leve e sem brigas”, contou João, com um sorriso feliz.

No dia 23 do próximo, mês eles completarão 55 anos de matrimônio e 60 anos que estão juntos.

Com esta linda história, desejamos um Feliz Dia dos Namorados a todos os nossos leitores, colaboradores e parceiros.