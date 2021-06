Nesta sexta-feira, 11, a partir das 18 horas será publicado o livro ‘Educação na Amazônia: práxis emancipatórias para a formação do ser’.

A obra, organizada pelos professores Moisés José, Marcel Emeric, William Kennedy, e a psicóloga Aline Alves, todos do IFRO, propõe discutir processos e relações socioculturais, formais e informais, ligados à práxis educativa e à produção da vida material e imaterial, os quais traduzem e potencializam a formação omnilateral do sujeito para o exercício da cidadania.

Segundo um dos organizadores, professor Moisés José, a discussão trazida pelo livro é urgente e necessária e pode ajudar as pessoas a entender e praticar uma educação integral e de qualidade. “É preciso discutir educação do ponto de vista da humanização, da emancipação, uma Educação que, de fato, transforme o ser humano, que o faça ser livre e capaz de agir socialmente em buscar do bem comum”, frisou.

O livro conta com capítulos de pesquisadores do Mato Grosso, do Amazonas, de Rondônia, da França e com prefácio do professor Fábio Mariani, do IFMT, e do professor Hervé Théry, professor de Pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP-PPGH) e da Universidade de Angers e Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, França.

“O livro tem capítulos sobre Rondônia, na tentativa de suprir a necessidade de informação/conhecimento em relação às realidades de nosso estado”, pontuou Marcel Emeric.

“Para além das salas de aula, é tarefa dos educadores e educadoras realizarem pesquisas e mais do que isso, entregarem os resultados dessas pesquisas para a sociedade. Os capítulos que compõem a obra são resultados de pesquisas, de muito esforço e que ampliam as possibilidades educacionais dos nossos/as discentes e da sociedade em geral”, explicou o professor William Kennedy.

Enfim, a obra expõe práticas, discute e indica possibilidades para a efetivação de ações emancipatórias que, de fato, possam transformar a sociedade em busca do bem comum, em contraponto à noção utilitário-mercadológica de viver, formar, produzir e agir. Isso significa transformar a sociedade, pela Educação.

O lançamento será transmitido via Instagram @educacaoemancipacao e contará com a participação dos autores e convidados, além de apresentação musical e sorteio de livros.