A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia divulgou que na sexta-feira 11, o tempo começa a mudar por conta da aproximação de uma nova frente fria em Rondônia.

Segundo o boletim, a frente fria deve atingir apenas as regiões do Vale do Guaporé e do Sul rondoniense, onde a previsão é de céu nublado, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Nas demais regiões de Rondônia, incluindo a Capital, o dia segue quente, com céu claro a parcialmente nublado, mas há possibilidade de chuva isolada à tarde.