O Sicoob criou o seu próprio ecossistema de fidelidade, unindo programa de pontos e marketplace, batizado de Coopera. Com o objetivo de oferecer mais conveniência e assim estreitar o relacionamento com seus cooperados, o lançamento da plataforma é o primeiro de um conjunto importante de movimentos que a instituição cooperativa está preparando no mundo digital.

De acordo com Marcos Vinicius Viana Borges, diretor de operações do Sicoob, a ideia é que o cooperado encontre tudo o que precisar no Coopera, tudo mesmo, isso vale para produtos financeiros e não financeiros. “O mais importante é que o cooperado descubra no Sicoob um parceiro para a vida, que entende suas necessidades e viabiliza seus negócios. Na hora do checkout, o Sicoob quer estar lá também, caso ele precise de uma forcinha no crédito”, pontuou o executivo.

De acordo com o Sicoob, o Coopera superou a marca de 2 milhões de participantes em menos de quatro meses de operação, tendo atraído inúmeros parceiros do varejo brasileiro, como Magalu, Philco, Britânia, CiaToy, Pernod Ricard, Dular, entre tantos outros de renome nacional.

A plataforma oferece mais de 50 mil produtos e serviços e inova ao possibilitar a realização de compras com pontos e/ou cartão de crédito. Os participantes também podem transferir pontos entre si ou para outros programas de fidelidade como Latampass, Smiles e Tudo Azul.

Para quem é cooperado do Sicoob, existem mais opções de resgate: os pontos Coopera podem ser trocados por crédito na fatura do cartão SicoobCard, aportes na conta capital e previdência privada.

Para ganhar pontos Coopera, as pessoas devem se associar ao Sicoob, seja de forma digital ou presencial, por meio dos mais de 3.500 pontos de atendimento da instituição distribuídos pelo país. Quanto maior o relacionamento com a cooperativa, maiores as possibilidades de ganhos.

“Queremos que o Coopera seja também um lugar de troca de informações e experiências, onde compradores e vendedores se encontram para realizarem os seus negócios com segurança. O leque de possibilidades é imenso, e vale para mundo físico também. É só o começo e muitas novidades virão”, concluiu o diretor.