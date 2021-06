A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco2), deflagrou na manhã de sexta-feira 11, a operação Canaã, com objetivo principal desarticular organização criminosa dedicada à invasão de terras privadas na região de São Francisco do Guaporé.

Apurou-se que a prática realizada pela Orcrim consiste em mapear em lotes a área a ser invadida, invadir a propriedade privada utilizando-se de armamento de alta letalidade, oferecer as cotas aos camponeses e investidores mediante pagamento pecuniário, veículos e armas, sob a promessa de legalização da posse após a tomada do local, se remetendo à Canaã, a terra prometida.

Foram cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão contra as principais lideranças e integrantes da Orcrim, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Seringueiras, Mirante da Serra, São Miguel do Guaporé e na cidade de Várzea Grande (MT).

A operação contou com o apoio da Sesdec, Core/PC, Draco1, Derf/PC, PRF, além de diversas unidades policiais do interior do Estado. Segundo o Diretor-Geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud: “a Polícia Civil está atuando arduamente na resolução dos conflitos agrários”.