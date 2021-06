A Delegacia Regional da Polícia Civil em Vilhena, por meio do Delegado Fabio Henrique Fernandez de Campos, apresenta ao público o Cartão Virtual da Polícia Civil de Rondônia-PC RO.

Este cartão proporciona maior interatividade com as redes sociais da PC, tais como o Instagram, o Facebook e o Whatsapp (69) 9 8439-0102, disponibiliza links para a Delegacia Virtual, por meio do qual as pessoas podem efetuar registros de ocorrências policiais, e para Whatsapp e também o número de telefone para as denúncias anônimas da instituição.

Fábio Campos ressalta que entre março e maio de 2021 quase 1.000 ocorrências foram registradas por meio da Delegacia Virtual e que, em razão da pandemia, é importante que mais pessoas tenham conhecimento destes serviços, estão disponíveis ao público em todo o Estado, 24h por dia, sete dias por semana, para se evitar o contágio pela COVID-19, com a aglomeração que ocorre na delegacia, quando do registro presencial.